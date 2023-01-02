Россия планирует затяжную кампанию атак иранскими Шахедами — Зеленский

По словам президента Украины, каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством — это «небольшие, но победы над террористами и террором».

Российская федерация* планирует затяжную кампанию атак с использованием иранских беспилотников «Шахед», чтобы «измотать» Украину.

Об этом в своем ночном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть информация, что россия планирует длительную атаку «Шахедами». Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные», — сказал глава Украинского государства.

Он также отметил, что сейчас то время, когда «всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными».

«Российскому режиму требуются мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, будто бы все у них идет «по плану». Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – именно такие победы», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, администрация президента США Джо Байдена предприняла широкие усилия, чтобы лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотники в россию для использования в войне в Украине.

В сентябре Украина сообщила о первых российских атаках с использованием БПЛА иранского производства, нацеленных на юг страны, в том числе на стратегический город Одесса на Черном море. Сообщалось, что в начале октября иранские БПЛА также использовались при нападении на город Белая Церковь к юго-западу от Киева.

Также Курсор информировал о том, что россия может передать Ирану гиперзвуковые ракеты.

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