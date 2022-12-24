Россия планомерно уничтожает Херсон: у Зеленского опубликовали страшные кадры разрушений

«Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия», — заявил Зеленский.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского показали кадры последствий российского обстрела Херсона.

В результате обстрела за сутки погибло 7 человек и 26 получили ранения.

«Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото, как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия», — сказал Зеленский.

Он добавил, что мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина.

Ранее Курсор писал, что в Украине озвучили риски нападения со стороны Беларуси. С начала полномасштабного вторжения россии* использовала Беларусь как плацдарм для нападения.

Курсор уже сообщал, что Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!