В Украине озвучили риски нападения со стороны Беларуси

С начала полномасштабного вторжения россии* использовала Беларусь как плацдарм для нападения.

По словам начальника ГУР Минобороны Украины Сергея Буданова, на сегодняшний день вероятность повторного нападения на территорию Украины со стороны Беларуси низкая.

Об этом сообщает The New York Times.

Будаонов отметил, что россияне в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки. Также новых мобилизованных россиян из учебных лагерей отправляют на фронт на восток Украины. Кроме этого, сейчас у россиян нет того количества бронетехники на полигонах, чтобы начать новое наступление с Беларуси.

Буданов заявил, что россия продолжает делать видимость подготовки к атаке со стороны Беларуси. По его словам, россия использует метод ссср: сажают солдат в поезда и направляют их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Это так называемый маневр «карусель».

Однако он заявил, что на сегодняшний день нельзя полностью исключать возможность такого наступления со стороны Беларуси.

Ранее Курсор пиал, что Лукашенко сказал, что он и путин ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Наша редакция писала, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Кроме этого, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».