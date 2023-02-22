Россия подает в суд на военных Украины за «насильственный захват власти»

Ранее на этой неделе россия* заявила, что предъявила обвинения 680 украинским чиновникам, в том числе 118 военнослужащим и служащим Минобороны, в совершении военных преступлений.

Первое в россии уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в «насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами», передано в суд. Об этом заявило государственное информагентство ТАСС.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В июне следственный комитет рф заявил, что предъявил старшему сержанту Морской пехоты Украины Антону Череднику обвинение в предполагаемом преступлении, связанном с жестоким обращением с гражданским населением.

СМИ со ссылкой на анонимные источники в южном окружном военном суде в ростове-на-дону сообщили, что Череднику также предъявлены обвинения в убийстве и подготовке с целью осуществления терроризма. Российские СМИ пишут, что суд рассмотрит дело «в ближайшее время».

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений и обвинений.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!