Россия подтвердила, что нанесла ракетный удар по Одесскому порту

Пропагандисты рф запутались в своих показаниях: вначале одни опровергли свое участие в обстреле Одессы, а после этого другие высокопоставленные чиновники подтвердили его.

Нанесение ракетных ударов по инфраструктуре морского порта в Одессе спустя всего 24 часа после подписания в Турции соглашений о безопасной транспортировке зерна вызвали осуждение мировых лидеров.

При этом россия* сразу же сообщила, что не имеет отношения к этим обстрелам и, по ранее известной схеме, обвинила Украину, что она сама себя обстреляла, якобы с целью дискредитации рф.

Потом правящая российская верхушка запуталась в показаниях и переиграла свою официальную версию.

Глава мид рф мария захарова подтвердила, что войска рф нанесли удар по Одессе почти сразу после подписания «зернового соглашения». Однако подчеркнула, что уничтожен именно военный объект: «Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

Однако ее заявления не произвели впечатления на представителей ООН, США и Турции. Госсекретарь США Блинкен заявил:»Рф поставила под сомнение доверие к ее обязательствам после ракетного удара по Одессе».

Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что этим ударом россия нанесла, прежде всего, попадание по «политическим позициям самой россии».

«Курсор» писал, что российские ракеты по Одессе стали «плевком» путина в сторону ООН.

Напомним, в Турции прокомментировали ракетный удар по порту Одессы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!