В Турции прокомментировали ракетный удар по порту Одессы

Глава министерства обороны Турции прокомментировал ракетный удар по порту в украинской Одессе. Так, Хулуси Акар заявил, что его ведомство получило всю необходимую информацию. Он также провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также с представителями россии.
На данный момент все работы в порту продолжаются.
По словам Акара, россия заявляет, что не имеет отношения к ракетному удару. Однако факт того, что инцидент произошел почти сразу после подписания всех соглашений очень беспокоит Турцию.
Также он сообщил о запуске работы сторон в Совместном координационном центре по вывозу украинского зерна.
Напомним, что по словам руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Натальи Гуменюк, в результате ракетного удара россии произошел незначительный пожар. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.
Также Курсор сообщал, что ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в горной местности.
Еще напомним, что в россии родственники погибшего оккупанта судятся из-за выплат.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!