В Турции прокомментировали ракетный удар по порту Одессы

Турецкий министр сказал, что по заявлению украинской стороны, по порту был ракетный удар, но негативного влияния на грузоподъемность и вместимость доков не было.

Глава министерства обороны Турции прокомментировал ракетный удар по порту в украинской Одессе. Так, Хулуси Акар заявил, что его ведомство получило всю необходимую информацию. Он также провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также с представителями россии.

На данный момент все работы в порту продолжаются.

По словам Акара, россия заявляет, что не имеет отношения к ракетному удару. Однако факт того, что инцидент произошел почти сразу после подписания всех соглашений очень беспокоит Турцию.

Также он сообщил о запуске работы сторон в Совместном координационном центре по вывозу украинского зерна.

Напомним, что по словам руководителя пресс-центра Cил обороны Юга Натальи Гуменюк, в результате ракетного удара россии произошел незначительный пожар. Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание.

Также Курсор сообщал, что ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в горной местности.

Еще напомним, что в россии родственники погибшего оккупанта судятся из-за выплат.