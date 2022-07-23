Украина: российские ракеты по Одессе стали «плевком» путина в сторону ООН

России потребовалось меньше суток, чтобы нарушить условия подписанных в Турции договоренностей по обеспечению безопасного экспорта украинского зерна. Украина ожидает реакции президента Эрдогана и ООН.

Ракеты рф*, обстрелявшие в субботу, 23 июля, украинский город Одесса, нанесли существенный урон инфраструктуре морского порта.

МИД Украины назвал обстрел «плевком путина» Генеральному секретарю ООН и президенту Турции.

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook: «Меньше 24 часов понадобилось российской федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса поставить под сомнение договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета — это плевок путина в лица Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения».

Украина настаивает на необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по восстановлению безопасности экспортируемых украинских сельскохозяйственных товаров из трех портов: Одессы, Черноморска и Пивденного, подчеркнул Николенко.

Поэтому Украина призвала ООН и Турцию обеспечить соблюдение рф своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора в Черном море.

«Курсор» писал, что россия нанесла ракетный удар по Одессе: горит порт. Российские войска атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Мы также информировали, что цена на пшеницу упадет: Украина и россия подписали с ООН и Турцией важные соглашения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!