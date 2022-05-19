Россия применила новое лазерное оружие в Украине

В рф заявили, что некоторые из секретных вооружений россии развертываются, чтобы противостоять притоку западного оружия в Украину Прототип нового лазерного оружия сжег беспилотник за несколько секунд, заявил российский чиновник.

Россия проводит испытания нового поколения лазерного оружия в Украине, заявил правительственный чиновник.

Об этом пишет ABC.

По словам Юрия Борисова, вице-премьера, отвечающего за военное развитие, некоторые из секретных вооружений россии* развертываются, чтобы противостоять притоку западного оружия в Украину.

Выступая на московской конференции в среду, Борисов сказал, что оружие «Пересвет» уже развертывается и может ослепить спутники на расстоянии до 1500 километров от Земли.

Он добавил, что у россии есть и более мощные системы, способные сжигать беспилотники и другое оборудование, и сообщил, что во вторник в Украине было проведено испытание «Задиры», прототипа нового поколения лазерного оружия.

«Курсор» ранее передавал о мести партизанов: оккупированные россией Мелитополь и Херсон не сдаются. Партизанское движение на оккупированной россией* территории юго-востока Украины проводит диверсии в тылу врага: взрывает мосты, уничтожает оккупантов, поддерживает местное население.

Также мы передавали, что солдаты рф покупают справки и даже ложатся в психушки, чтобы не служить — перехват разговора.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!