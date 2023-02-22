Россия провалила испытание межконтинентальной ракеты сармат — CNN

В начале этой недели россия* осуществила провальный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Запуск ракеты осуществлялся во время визита президента США Джо Байдена в Киев

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на двух анонимных чиновников США.

Сообщается, что власти рф заранее проинформировали Соединенные Штаты о запуске ракеты, используя специальные линии связи. По словам одного источника, Америка не рассматривали запуск этой ракеты, как шаг в сторону эскалации напряжения.

Кроме этого, эта ракета на Западе получила название сатана II. Она может нести несколько ядерных боеголовок. В Вашингтоне заявили, что запуск ракеты был неудачным.

«рф уже проводила успешные испытания этой ракеты. Если бы удалось и это, то путин подчеркнул бы это в обращении к федеральному собранию во вторник», — сказал один из американских чиновников.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что граждан рф ждет новая масштабная волна мобилизации. По информации украинской разведке, а также данным европейских спецслужб, российские власти 15 января намерены объявить о дополнительной мобилизации. При этом мобилизовать могут до 500 тысяч россиян.