Россия решила законсервировать Северный поток — Reuters

Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

Агентство напоминает, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2», каждый из которых состоит из двух ниток, были построены контролируемым российским государством «газпромом»* для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.

Три трубы были повреждены взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб «Северного потока-2» осталась нетронутой. Но резкий рост напряженности между москвой и Западом из-за российского вторжения в Украину к тому времени уже привел к остановке «Северного потока-1» и помешал запуску «Северного потока-2» в феврале.

«Газпром» заявил, что технически возможно отремонтировать трубопроводы, но два источника, знакомые с планами, заявили, что москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем, достаточного для того, чтобы трубопроводы понадобились.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток» в сентябре. Так, наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов назывались:

отмена всех энергетических санкций против россии;

«разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;

энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.

Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.