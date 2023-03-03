Россия решила законсервировать Северный поток — Reuters

Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство напоминает, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2», каждый из которых состоит из двух ниток, были построены контролируемым российским государством «газпромом»* для перекачки 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.
Три трубы были повреждены взрывами в сентябре 2022 года, а одна из труб «Северного потока-2» осталась нетронутой. Но резкий рост напряженности между москвой и Западом из-за российского вторжения в Украину к тому времени уже привел к остановке «Северного потока-1» и помешал запуску «Северного потока-2» в феврале.
«Газпром» заявил, что технически возможно отремонтировать трубопроводы, но два источника, знакомые с планами, заявили, что москва не видит особых перспектив улучшения отношений с Западом в обозримом будущем, достаточного для того, чтобы трубопроводы понадобились.
Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток» в сентябре. Так, наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов назывались:
- отмена всех энергетических санкций против россии;
- «разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;
- избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;
- энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.
Также Курсор писал о том, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!