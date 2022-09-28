СМИ: россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном

Журналисты утверждают, что россия могла спланировать диверсионную атаку на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которую реализовали взрывными устройствами, сброшенными в море несколько недель назад.

По информации источника в британской обороне, что бетонные и стальные трубопроводы «Северного потока» разорвали подводными взрывами, силу которых можно сравнить с незначительным землетрясением.

Об этом сообщает The Times.

Источник полагает, что наиболее вероятный сценарий – доставка *россией автономного подводного дрона с грузом в отдельные места на трубопроводах, которые построили для транспортировки российского природного газа в Европу.

Его могли запустить с небольшого судна (например, с рыболовной лодки) за несколько недель до подрыва, а после взрывные устройства сбросили вблизи трубопровода. Устройства можно было бы запустить с помощью источника шума определенной частоты, который мог быть сброшен в воду в необходимый момент.

По мнению члена шведской сейсморазведочной сети Бьорна Лунда, для столь сильных взрывов могло понадобиться больше 100 кг динамита или тротила. Версию о диверсии разделяет военный аналитик Майкл Кларк, который считает, что для нее воспользовались подводной лодкой.

«Это не обычный теракт, к этому имеет отношение государство. И россия – единственная страна, которая могла бы быть в этом заинтересована», – сказал он.

Эксперт полагает, что этот подрыв имел свою стратегическую цель.

«В Европе не будет российского газа не только этой зимой, рф полностью разрушает доверие к себе со стороны клиентов из Европы на следующие несколько поколений. Открывается новый фронт. Это означает, что война в Украине переходит на Балтику», – добавил Кларк.

Ранее мы рассказывали о том, к чему может привести ядерный шантаж путина.

Также «Курсор» сообщал, что в Германии не исключают причастность Украины к аварии на Северных потоках.

Помимо этого, стало известно, что Евросоюз готов к зиме без поставок российского газа.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!