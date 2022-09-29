Эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток»

Аналитики из Robert Lansing Institute рассказали о четырех вероятных мотивах подрыва россией газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также они предположили, что кремль будет делать дальше.

Еще два года назад эксперты RLI упоминали об активной разведке, проводимой *рф ради подготовки возможной подводной диверсии. Тогда они говорили о возможных атаках на подводные кабеля связи. После взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» организация проанализировала имеющуюся информацию и считает, что россия располагала весомой мотивацией для подрывов.

Об этом сообщают на сайте Robert Lansing Institute.

Наиболее вероятными мотивами подрывов газопроводов называется:

отмена всех энергетических санкций против россии;

«разморозка» и запуск «Северного потока – 2»;

избегание уплаты штрафных санкций в соответствии с действующими договорами;

энергетический шантаж, чтобы давить на европейские страны.

Эксперты считают, что вскоре руководство кремля начинает продвигать версию причастности к диверсии США. Это будет усиливаться по мере того, как будут находить новые доказательства вины рф.

«Диверсионная атака на трубопровод также означает многочисленные угрозы безопасности, исходящие от российских диверсионных групп, для функционирования транспорта энергоносителей, поскольку он обеспечивает поставки энергоносителей в ЕС. Мы считаем, что русские вернулись к тактике и операциям холодной войны, которые были спланированы и отработаны для полномасштабного конфликта с Западом», – сказано в сообщении.

В Германии полагают, что внезапное падение давления «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» – возможный результат целенаправленной террористической атаки на европейскую газовую систему. Эту точку зрения разделяет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который утверждает, что произошла диверсия на фоне новой эскалации вокруг Украины.

Ранее журналисты утверждали, что россия могла разбить «Северные потоки» подводным дроном.

Также «Курсор» сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!