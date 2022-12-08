Россия собирается мобилизовать несовершеннолетних с оккупированных украинских территорий – разведка

В украинской разведке сообщили, что *кремль намерен мобилизовать для войны несовершеннолетних жителей оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

На фоне потерь в войне с Украиной в россии готовятся к будущему поражению своих войск, а также продолжают осуществлять мобилизацию. В разведке утверждают о признаках новых, более мощных волн, форм, методов и систем учета.

«Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу. Эта война коснется каждого в россии, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся», – сказал представитель ГУР МО Украины.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что с начала войны украинские защитники ликвидировали уже как минимум 93 тысяч 80 российских военных. Среди них 340 были убиты за последние сутки. Это является лишь подтвержденными фактами ликвидации врагом, а потому настоящие числа могут быть еще больше.

«Курсор» сообщал, что, по словам пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова, развязанная россией войны в Украине может «закончиться и завтра»м. По словам чиновника, это якобы зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Песков утверждает, что кремль не нуждается в так называемом «присоединении» еще новых территорий Украины, но намекнул, что рф якобы будет владеть частично захваченными российской армией территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!