Россия целенаправленно грабит украинские музеи и вывозит скифское золото

Весь мир в ужасе от действий армии рф* в Украине — солдаты проявляют нечеловеческую жестокость по отношению к мирным людям и грабят все, до чего могут добраться. Теперь выясняется, что рф еще и ведет в Украине розыск культурных и исторических ценностей — их тоже варвары намерены присвоить. Так, международная группа экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают кражи, выяснила, что направленная россией «группа специалистов» занимается контрабандой ценных исторических артефактов с временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на антрополога Брайана Дэниелса.

Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за разграблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения россии в Украину и выявили закономерности в преступлениях. В частности, есть веские доказательства того, что это умышленный шаг россии, когда определенные картины и украшения были вывезены в рф, сказал Дэниелс.

Сейчас россияне сосредоточились на драгоценном скифском золоте. В то же время ученый не знает, была ли денежная ценность важнейшим фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.

Эксперт полагает, что, возможно, все это часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, с претензией на законное владение россией всеми их экспонатами. Он добавил, что кражи, как правило, следуют за допросами музейных хранителей и смотрителей.

«Курсор» сообщал, что россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас основные усилия россияне сосредоточили на востоке, однако в россии не отказались от планов полного захвата Украины.

Ранее редакция писала, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться. Солдат рф, чтобы остаться живым, намерен сбежать и прятаться в лесах. По его словам, иначе в боях с украинцами не выжить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!