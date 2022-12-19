Россия в ущерб себе продолжает развивать атомный проект в Беларуси — путин

Россия удовлетворена тем, как выстраиваются ее отношения с Беларусью.

Об этом заявил российский лидер владимир путин* на встрече с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске, сообщают российские СМИ.

По словам птуина, Беларусь «является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова».

«Сегодня, действительно, хотели — и об этом договаривались с Александром Григорьевичем — подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики. Хочу отметить, что и так всем хорошо известно, но все-таки надо подчеркнуть, — что Беларусь является не только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал путин.

В качестве примера успешности сотрудничества он привел БелАЭС, несмотря на то, что россия продолжает этот проект «в ущерб себе».

«Как мы отмечали с Александром Григорьевичем, россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект. Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает около 4,5 млрд куб м газа. Могли бы поставлять газ дополнительно, а вместо этого электростанция работает и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 млрд куб м газа, который „Газпром“ мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь не поставляет», — рассказал путин.

По его словам, рф готова и дальше развивать этот проект — строить блоки, готовить кадры и так далее.

Как сообщал Курсор, Лукашенко во время встречи с путиным обратился с призывом к Западу.

Ранее Курсор информировал, что аналитики назвали возможные цели встречи путина с Лукашенко.

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