В четверг российские войска нанесли массированные ракетные удары по Киевской и Черниговской областям Украины, которые не подвергались обстрелам уже несколько недель.
Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что поселок в Вышгородском районе области был обстрелян рано утром в четверг; был поражен «объект инфраструктуры».
Черниговский губернатор Вячеслав Чаус в то же время сообщил, что с территории Беларуси были выпущены несколько ракет по Гончаровской общине.
Возобновление ударов по этим областям произошло через день после того, как лидер прокремлевских сепаратистов на востоке денис пушилин* публично призвал российские войска «освободить русские города, основанные русским народом — Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!