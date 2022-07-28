Россия возобновила обстрелы Киевской и Черниговской областей на фоне контрнаступления ВСУ на юге

Российские войска были выведены из Киевской и Черниговской областей несколько месяцев назад, не сумев захватить ни одну из них.

В четверг российские войска нанесли массированные ракетные удары по Киевской и Черниговской областям Украины, которые не подвергались обстрелам уже несколько недель.

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщил в Telegram, что поселок в Вышгородском районе области был обстрелян рано утром в четверг; был поражен «объект инфраструктуры».

Черниговский губернатор Вячеслав Чаус в то же время сообщил, что с территории Беларуси были выпущены несколько ракет по Гончаровской общине.

Возобновление ударов по этим областям произошло через день после того, как лидер прокремлевских сепаратистов на востоке денис пушилин* публично призвал российские войска «освободить русские города, основанные русским народом — Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.