Россия вынуждена отложить новую волну мобилизации — ГУР Украины

Даже если рф решится провести новый раунд мобилизации, она будет страдать от нехватки современного оборудования и недостатка офицеров, способных подготовить огромный приток необученных призывников.

Российское командование вынуждено отложить новую волну мобилизации, потому что до сих пор не смогло обучить призванных во время первой волны.

Об этом в комментарии Wall Street Journal сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россия* готова начать новую мобилизацию, но изо всех сил пытается интегрировать войска, которые уже набрала, и ждет, чтобы оценить успех усиленного наступления, начатого в преддверии первой годовщины своего полномасштабного вторжения.

«Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и обучение, находятся в режиме ожидания», – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что даже если россия решится провести новый раунд мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромный приток необученных призывников.

«Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны. Они не были готовы к такой масштабной мобилизации ни тогда, ни сейчас», — резюмировал представитель ГУР Украины.

Как сообщал Курсор, патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!