Вдовы российских солдат призывают путина провести «большую мобилизацию»

Малоизвестная патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала диктатора владимира путина* отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что 70-летний лидер рф находится под сильным общественным давлением более 10 месяцев после того, как он отправил войска в рамках полномасштабного наступления на Украину.

«Мы просим нашего президента владимира владимировича путина разрешить российской армии провести широкомасштабную мобилизацию. Мы просим нашего президента, нашего верховного главнокомандующего запретить выезд мужчин призывного возраста из россии. И мы имеем на это полное моральное право: наши мужчины погибли, защищая этих людей, но кто защитит нас, если они бегут?» – говорится в посте группы «солдатские вдовы россии» в Telegram.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.