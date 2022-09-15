В мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани

Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

Это стало ответом на заявление советника президента Украины, Михаила Подоляка, который сказал, что российские оккупанты могут совершить ракетный удар по Умани для «глобального шока».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам пресс-секретаря *мид рф, это «абсурдная мысль и фейк».

«Тем не менее к этим комментариям нужно относиться серьезно, потому что они исходят от киевского режима», – добавила захарова.

Отметим, что во время полномасштабного российского вторжения в Украину владимир путин отдал множество преступных приказов, направленных как против мирного населения, так и против ВСУ. На фоне этого паломников-хасидов настоятельно просят воздержаться от посещения Украины, потому что российские оккупанты могут действовать непредсказуемо и не принимать во внимание любые моральные соображения.

В частности, недавно заместитель председателя СНБ и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар призвал всех паломников воздержаться от ранее упомянутой поездки.

«Поездка в Умань на Рош ха-Шана крайне опасна, возможности Израиля и Украины помочь во время нестандартного инцидента ограничены. Вы должны понимать ситуацию в Украине. Украина находится в эпицентре войны и чрезвычайного положения. В Умани действует ночной комендантский час, строго запрещены религиозные и гражданские церемонии. Воздушное пространство полностью закрыто», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий, переоборудованных из подвалов. У самого места празднований располагается специальное укрытие, куда могут поместиться 2-2,5 тысяч человек.

Также «Курсор» сообщал, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!