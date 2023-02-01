Россия завоевала украинское село с населением 3 человека

Создатель ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин торжественно рапортовал о завоевании села Сакко и Ванцетти в Донецкой области, но не стал делиться детальной информацией о населении этой территории.

Об этом сообщили в его пресс-службе.

По словам россиянина, это произошло сегодня, 1 февраля, в 16:00.

«Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». На фотографии – единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти», – сказано в сообщении.

Однако, пригожин не стал уточнять, что в этом селе проживает всего три человека. Отметим, что Сакко и Ванцетти находится в Бахмутской районе (Донецкая область, Украина).

Село назвали в честь анархистов Никола Сакко и Бартоломел Ванцетти, осужденных в США за терроризм. Их осуждение и казнь получили широкую огласку в 1920-е годы. Имена осужденных использовала советская пропаганда для раздувания антиамериканской истерии, пока карательные структуры вылавливали и осуждали десятки подпольных анархистов в самом СССР.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины выяснило, кем на самом деле является евгений пригожин, также известный как «повар путина», какова его роль в вооруженной преступной группировке в целом, и в планах кремля в частности. Утверждается, что на самом деле он не руководит «вагнеровцами», а занимается другими заданиями.

Среди функций пригожина вспоминается медийная и политическая, потому что на фронте он только создает фотографии и видео. Также он выполняет задачу обеспечения финансирования «вагнеровцев». Непосредственным руководителем боевых отрядов он не является, вместо чего просто ведет работу в штабе.

Также «Курсор» сообщал, что рф предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!