Рф предостерегает Израиль от поставок любых вооружений Украине

Российская федерация*, которая почти год продолжает войну против Украины, предостерегла Израиль от поставок оружия ВСУ после того, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает военную помощь Киеву и готов выступить посредником в конфликте между странами.

Об этом пишет Times of Israel.

«Все страны, поставляющие оружие Украине, должны понимать, что мы будем рассматривать это оружие как законные цели для вооруженных сил россии», — заявила журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кремль предупредил об эскалации военного конфликта, поскольку западные партнеры обещают Киеву больше оружия для борьбы с российской армией.

«Любые попытки — реализованные или даже нереализованные, но заявленные поставки дополнительных, новых или каких-то других вооружений — ведут и приведут к эскалации этого конфликта. И все должны об этом знать», — говорит Захарова.

Отметим, что в интервью CNN Нетаниягу сказал, что его уже просили выступить посредником в конфликте между россией и Украиной, и он «безусловно рассмотрит» возможность сделать это, если его снова попросят, но только если США согласятся.

Премьер-министр также сказал, что он «изучает возможность» предоставления стране других видов помощи, помимо гуманитарной.

«Курсор» писал ранее, что Украина в рамках гуманитарной помощи получила от Израиля три бронированные медицинские машины «скорой» помощи.

Еще мы писали, что Израиль передает Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!