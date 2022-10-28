Россиянам, уехавшим из рф, лучше не возвращаться — спикер совета федерации

Спикер совета федерации рф валентина матвиенко* заявила, что россиянам, уехавшим из россии и критикующим ее, лучше не возвращаться.

Об этом пишет российский прокремлевский портал «риа новости».

«Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля», чтобы крысы разбежались», – заявила она журналистам.

При этом матвиенко подчеркнула, что «общество уже расценило как предательство действия тех, кто уехал, и «поливает» свою страну, армию, отечество, выслуживаясь перед своими новыми хозяевами, чтобы тем самым «заработать себе билет в это новое общество», в то время когда родине трудно, а все общество сплотилось и сконсолидировалось.

Как сообщал Курсор, в россии мужчины, подпадающие под мобилизацию, могут избежать этого, сменив пол. Об этом в интервью российскому изданию «Фонтанка» сообщил глава калининского района санкт-петербурга сергей петриченко.

«Мы должны полностью восстановить весь воинский учет и собрать все данные на жителей района мужского пола. Если человек не мужского пола, он может об этом заявить, сменить пол и перейти в другую категорию либо принять другие меры», — заявил петриченко.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!