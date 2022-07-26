Россияне хотят вернуть оккупированному Мариуполю советское название

Российские захватчики продолжают устанавливать свои правила в оккупированном Мариуполе и даже рассматривают вопрос о переименовании города.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петра Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты собираются вернуть Мариуполю советское название — Жданов, в часть одного из сталинских преступников Андрея Жданова. Так город назывался во времена советской власти — в 1948 – 1989 годах.

Андрющенко отметил, что об этом проговорился один из оккупантов, занимающий «руководящую должность».

Также советник мэра подчеркнул, что сейчас в городе есть другие проблемы, которые нужно рассматривать в первую очередь. Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы, он практически полностью разрушен и его россияне не собираются восстанавливать, даже не готовятся к предстоящему отопительному сезону.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты начали в Мариуполе завышать цены, чтобы заставить людей работать на унизительных и опасных работах, например, по разминированию территорий или уборки подвалов.

Еще мы писали, что по словам Петра Андрющенко, российские власти лишили граждан Украины, проживающих в Мариуполе, прав собственности на недвижимость.