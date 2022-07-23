Обворовывают население: россияне взвинтили в Мариуполе цены на 200-300%

В Мариуполе, который временно находится под контролем российской федерации*, оккупанты продолжают устанавливать свои «порядки», в частности ценовую политику. Стоимость продуктов для населения значительно выросла.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Российские оккупанты начали завышать цены, чтобы заставить людей работать на унизительных и опасных работах, например, по разминированию территорий или уборки подвалов. Таким образом они просто обворовывают мирное и измученное население, так как условия жизни в городе весьма плачевными и нормальной работы практически нет.

Сообщается, что мариупольцам продают воду на разлив по 4 гривны за литр, буханка обычного хлеба стоит 25 гривен, а килограмм мяса — 500 гривен. На базовые продукты питания российские оккупанты сделали наценку в 200-300%.

«Курсор» писал ранее, что со вторника, 19 июля, во временно оккупированном российской федерацией Мариуполе, украинцев лишили прав собственности на недвижимость. Если жители не прошли регистрацию в органах так называемой власти, то они лишаются прав на свой дом.

Еще мы писали, что украинские власти считают, что стремительное развитие Мариуполя на фоне захваченного Донецка, в котором экономическая жизнь остановилась, очень мешала россие выстраивать пропагандисткую риторику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!