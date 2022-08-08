Россияне и «днровцы» в Мариуполе устроили перестрелку из-за награбленного

В Мариуполе, который временно находится под контролем российской федерации*, солдаты рф и «днровцы» устроили перестрелку.

В Мариуполе, который практически полностью разрушен в результате российских бомбардировок, между солдатами рф и «днровцами» произошла стычка, закончившаяся перестрелкой.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в украинском городе, который временно оккупирован россиянами, процветает мародерство. Причиной перестрелки между захватчиками стало неправильное распределение награбленного. По предварительной информации, один россиянин получил легкое ранение, за это были арестованы пять «днровцев».

Также отмечается, что в одном из домов Приморского района в Мауриполе прогремело три взрыва. Там взорвались двое бурятов-подрядчиков, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Судя по всему, они залезли в дом с целью мародерства, но нарвались на минометные мины со времен обороны города.

«Курсор» писал ранее, что Мариуполь серьезно пострадал от российских бомбардировок и временно находится под контролем российской федерации. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, если бы ВСУ получили американские системы HIMARS раньше, то не допустили бы такой трагедии.

Еще мы писали, что в Мариуполе российские оккупанты продолжают устанавливать свои «порядки», в частности ценовую политику. Стоимость продуктов для населения значительно выросла.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!