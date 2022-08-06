Посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий рассказал, при каком условии ВСУ могли бы не допустить трагедии, которую российские оккупанты совершили в Мариуполе.

Мариуполь серьезно пострадал от российских бомбардировок, сейчас он временно находится под контролем российской федерации* и практически полностью разрушен. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, если бы ВСУ получили американские системы HIMARS раньше, то не допустили бы такой трагедии.

Об этом он сказал в интервью для Polska Times.

По его словам, Украина выиграет войну, если не произойдет «какой-то непонятный поворот», который заставит западные страны прекратить поставки вооружения ВСУ. И вопрос победы украинского государства — вопрос времени, масштабов разрушения и количества жертв.

Он добавил, что если бы ВСУ получили американские реактивные системы HIMARS, которые они успешно применяют против оккупантов на фронте, чуть раньше, то трагедии в Мариуполе можно было избежать.

Бартош Цихоцкий заявил, что мир должен приложить больше усилий, чтобы ускорить победу Киева.

«Курсор» писал ранее, что во временно захваченном войсками рф Мариуполе есть улицы, на которых до сих пор лежат трупы, упакованные в пластиковые пакеты. Люди, которые остаются в городе и не могут его покинуть, просят новые «власти» принят меры, но оккупанты не реагирует на обращения по этому поводу.

Еще мы писали, что во временно захваченном войсками россии Мариуполе в больницах из-за нехватки лекарств и медиков умирает фактически каждый четвертый пациент.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!