Россияне используют тела убитых побратимов как щит — украинская разведка

По словам Кирилла Буданова, «сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они навалены на другие тела, как импровизированные стены».

Когда на Донбассе российские военнослужащие идут в атаку, они используют тела своих побратимов в качестве прикрытия.

Об этом в интервью ABC News заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Солдаты показали мне участок, где нагромождены трупы, как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле, местами они навалены на другие тела, как импровизированные стены, и когда русские войска наступают на этом поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит», — сказал он.

В то же время Буданов отметил, что такой план не имеет никакого эффекта.

«Это не работает. Там фактически поля мертвых тел», — добавил начальник ГУР.

Как сообщал Курсор, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения прямых переговоров с главой кремля владимиром путиным. По словам американского лидера, он готов провести разговор с президентом рф, но только в том случае, если это положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев на территории Украины.

Глава Белого дома заявил, что для того, чтобы переговоры с российским диктатором состоялись, кремль должен быть заинтересован в том, чтобы прекратить военный конфликт. Однако, в ближайшем времени Джо Байден не намерен этого делать.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.