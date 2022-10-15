Смертельная перестрелка в воинской части белгородской области: более 20 погибших

Двое граждан Таджикистана открыли огонь из пулеметов по мобилизованным россиянам прямо на полигоне.

В белгородской области рф* произошла смертельная перестрелка на территории одной из воинских частей. Российская армия понесла неожиданные потери во время учений в субботу, 15 октября.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на российские СМИ.

Так, по предварительным данным, двое граждан Таджикистана открыли огонь из пулеметов по мобилизованным россиянам прямо на полигоне.

«Так называемые СМИ, ссылаясь на показания очевидцев, сообщают о минимум 22 убитых и 16 раненых. Утверждается, что всего было трое стрелков. Двух из них убили на месте, а третьему удалось сбежать.

Предполагается, что конфликт произошел на почве религии», — говорится в сообщении.

При этом некоторые источники пишут, что двое граждан Таджикистана проживали в Москве и лишь 12 октября поступили на воинскую службу по контракту.

Тем временем прокремлевские СМИ со ссылкой на минобороны рф подтвердили факт стрельбы, назвав инцидент «терактом». При этом данные относительно жертв в официальном заявлении отличаются от неофициальных.

«Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. 11 человек погибли, 15 с ранениями различной тяжести госпитализированы. Ответным огнем двое террористов уничтожены», — сообщает пропагандистское риа «новости».

Как сообщал Курсор, береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия (Аляска) двух граждан российской федерации, которые «спасались от военных».

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!