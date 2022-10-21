В Белгородской области пылает крупный завод: первые видеозаписи

По предварительным данным, есть одна пострадавшая.

В городе Шебекино Белгородской области горит крупный лакокрасочный завод.

Российские пропагандисты утверждают, что это следствие удара ВСУ.

По предварительным данным, есть одна пострадавшая.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.