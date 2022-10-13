Россияне накапливают технику и живую силу вблизи Запорожской АЭС

Российские оккупанты даже не пытаются решить проблемы на ЗАЭС.

В начале октября президент рф владимир путин утвердил аннексию четырех оккупированных областей Украины и присвоил Запорожскую АЭС. Сейчас возле объекта критической инфраструктуры ситуация сложная, российские захватчики продолжают накапливать технику и живую силу.

Об этом «24» каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

По ее словам, путин не согласится вывести свои войска из Энергодара, как предполагают международные эксперты. Они, наоборот, накапливают свои силы и усиливают обстрелы противоположного берега Днепра – городов Никополь и Марганец.

Эксперт отметила, что новое фейковое предприятие «росатома» на ЗАЭС объявило о назначении «генеральным директором» станции Олега Романенко.

По закону об «анексированных территориях» и указе путина от 5 октября ЗАЭС якобы «переходит в федеральную собственность россии». Там сделали два предприятия, и судя по всему, собираются превратить Энергодар в «атомный город».

Специалист пояснила, что российская федерация оказывает сильное давление на сотрудников Запорожской АЭС. Их заставляют получить паспорта страны-агрессора и подписать контракты с фейковым московским предприятием, потому что у них нет такого большого количества рабочих, которые смогут обслуживать 6 энергоблоков. Над персоналом издеваются и проводят пытки.

«Курсор» писал ранее, что гендиректора Запорожской АЭС освободили из российского плена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!