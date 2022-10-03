Гендиректора Запорожской АЭС освободили из российского плена

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.
Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. … Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал Гросси.
Как известно, 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Как сообщал Курсор, 17 сентября Запорожская АЭС была вновь подключена к украинской энергосистеме.
Также Курсор информировал о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
«Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них», — сказал Гросси.
Ранее Курсор писал о том, что МАГАТЭ призвало предотвратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Кроме того, организация предлагает незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг станции.