Гендиректора Запорожской АЭС освободили из российского плена

Глава МАГАТЭ получил подтверждение того, что Игорь Мурашов благополучно вернулся к своей семье.

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.

Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. … Я получил подтверждение того, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», — написал Гросси.

Как известно, 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал Курсор, 17 сентября Запорожская АЭС была вновь подключена к украинской энергосистеме.

Также Курсор информировал о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.