Россияне обстреляли микроавтобус с гражданскими в Харьковской области Украины, есть погибшие

Оккупанты продолжают уничтожать мирных украинцев ударами по жилым домам и инфраструктуре.

Двое мужчин погибли неподалеку от населенного пункта Липцы Харьковской области (Украина) в результате обстрела россиянами микроавтобуса с мирными жителями.

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

По его словам, обстрел был совершен противотанковой управляемой ракетой.

"Враг попал в бусик, в котором ехали три человека. Автомобиль ехал по дороге от поселка Глубокого до Стрелкового. Водитель и пассажир, мужчина и женщина погибли на месте. Еще один пассажир – получил контузию, сейчас он в областной больнице", - уточнил правоохранитель.

От отметил, что россияне продолжают уничтожать мирных украинцев ударами по жилым домам и инфраструктуре.

"Но здесь – целенаправленный выстрел в обычный гражданский автомобиль. Враг цинично убивает людей – заставим отвечать. Наши специалисты уже на месте происшествия едва успели забрать раненого и тела погибших, как россияне открыли огонь во второй раз. Но это все равно не помешает отработать и тщательно собрать доказательства очередного преступления страны-агрессора", - заверил Болвинов.

Как сообщал Курсор, проукраинские жители оккупированного рф* Крыма выложили в соцсети снимки российского ракетного корабля "самум", вернее того, во что он превратился после атаки украинским экспериментальным дроном "Морской малюк".

На опубликованном фото судно буксируют на ремонт в Севастопольскую бухту.

Еще мы писали, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что поражены два российских корабля в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе. Повреждения получили большой российский десантный корабль и подлодка.

Напомним, что минобороны российской федерации заявило, что в ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины якобы попытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота рф.