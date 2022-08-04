Россияне опустошают склады с боеприпасами в Беларуси: о чем это говорит

Российские военнослужащие начали опустошать склады с боеприпасами, расположенными в Беларуси, и вывозят их в Южный военный округ рф*.

Солдаты российской федерации начали вывозить со складов в Беларуси боеприпасы, и до конца текущего месяца, согласно данным ВСУ, они хотят перевезти в Южный военный округ рф 12 тыс. тонн.

Об этом сообщается в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

На основании этой информации эксперты сделали несколько выводов. Во-первых, такие действия российских оккупантов могут свидетельствовать о том, что рф испытывает острую нехватку своих ресурсов, поэтому использует белорусские.

Во-вторых, учитывая, что это не единственный факт перебрасывания на фронт техники и боеприпасов белорусской армии, вряд ли это свидетельствует о намерениях Беларуси вторгнуться на территорию Украины.

И третий вывод говорит о том, что в ближайшее время российская армия не будет испытывать проблемы с боеприпасами, хотя пока неизвестно еще, как оккупанты справляться с их доставкой на фронт.

«Курсор» писал ранее, что министерство обороны Беларуси объявило, что более 250 белорусских военнослужащих примут участие в российских учениях «Восток-2022».

Еще мы писали, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, правительство и военные не видят угрозы со стороны Беларуси, поскольку у Минска недостаточно сил для нападения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!