СМИ: Беларусь отправляет военных на учения в рф

Сообщается, что в ходе учений планируется отработать использование концентрации войск для обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

Министерство обороны Беларуси объявило, что более 250 белорусских военнослужащих примут участие в российских учениях «Восток-2022».

Согласно сообщениям, учения пройдут с 30 августа по 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа россии* под личным руководством начальника генштаба вооруженных сил россии генерала армии валерия герасимова.

Также сообщается, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины считает, что ракетная угроза в Беларуси сохранится еще три месяца, и не исключает вооруженных провокаций на границе.

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