Россияне отправляют на войну мужчин, мобилизованных в оккупированных городах

В Украине продолжается война с российской федерацией* и под контролем страны-агрессора находятся многие населенные пункты. Мужчин, которым не удалось выехать из оккупированных областей военные рф отправляют на войну.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, мужчины, которые не эвакуировались на подконтрольные территории Украины, думали, что «русский мир» — это достойная жизнь. А сейчас не имея дома и нормальных условий для жизни, некоторые из них превращаются в негодяев и идут на фронт, чтобы убивать соотечественников. Одни делают это добровольно, а другие, не веря многочисленным предупреждениям, но видя объявления с обещанием высокой зарплаты, идут в окопы с повесткой.

Сергей Гайдай отметил, что всего в оккупированных летом россиянами крупных городах области осталось 10-15% населения.

Также глава Луганской областной военной администрации рассказал, что военные рф сейчас сосредоточили основные усилия на захвате Бахмута, но путь к нему пролегает через небольшую часть области, где держат оборону украинские военные.

«Курсор» писал ранее, что по словам эксперта, если в россии объявят мобилизацию, то это вызовет настоящий социальный взрыв. Этого в москве не хотят допустить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!