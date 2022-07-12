Эксперт рассказал, начнется ли в россии всеобщая мобилизация

По словам специалиста, если в россии объявят мобилизацию, то это вызовет настоящий социальный взрыв. Этого в москве не хотят допустить.

Не так давно владимир путин* заявил, что россия якобы еще не начала «ничего серьезного» в Украине. Из-за этого россияне начали интересоваться, почему так называемая спецоперация продолжается уже пять месяцев.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, путин сейчас очень зол. Российское общество очень негативно отреагировало на его недавние слова. Можно сделать вывод, что идею о всеобщей мобилизации в россии не поддерживают. Если же в Кремле решатся начать мобилизовать мужчин для мнимой войны с «нацистами», то это может вызвать социальный взрыв.

«Даже, если общество распадется надвое, то будет 50% мобилизованных, которые будут категорически против войны, они поломают всю потенциальную наступательную способность российской армии», — сказал Жданов.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко.

Также Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный.