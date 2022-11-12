Россияне придумали новую «столицу» Херсонской области Украины

Местные жители потешаются над статусом «столицы» от всей души. Шутят: от «Киев за три дня» до «удержать хотя бы Геническ».

Административной столицей Херсонской области Украины после побега российских войск из областного центра временно станет Геническ.

Об этом пропагандистскому российскому риа «новости» сообщил «пресс-секретарь зампредседателя» назначенного россией* руководства области александр фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», – заявил фомин.

Тем временем в Украине уже отреагировали на соответствующую информацию. Так, в группе «Информационное сопротивление» сообщили, что «оккупанты временно (очень временно) перенесли свою «столицу» в Геническ».

«В районе города рашисты активно ведут фортификационные работы, тягают военную технику. Местные жители потешаются над статусом «столицы» от всей души. И шутят: от «Киев за три дня» до «удержать хотя бы Геническ», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона. Так, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения».

«И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время», — резюмировал замглавы совбеза рф.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!