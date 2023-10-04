В российском белгороде и брянске прозвучали взрывы - первые подробности

Местные власти решили успокоить граждан, заявив, что в областях якобы работает ПВО и "сбивает враждебные цели".

На территории российской федерации* участились "хлопки", в ночь на среду, 4 октября, их слышали жители брянска и белгорода. Местные власти заявили, что города якобы атаковали БПЛА.

Об этом сообщают российские паблики.

Сначала звуки взрывов слышали в белгороде, по словам очевидцев, это произошло около 1 часа и 24 минут (по местному времени). А спустя 4 – 5 минут громко было уже и в российском брянске. Там местные отметили, что раздавшиеся взрывы были "так близко, что они даже подскочили".

"Хлопки" в небе прокомментировал губернатор белгородской области вячеслав гладков. Он решил успокоить граждан, заявив, что в области якобы работают средства ПВО, которые "сбивают вражеские цели". По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако мониторинговые Telegram-каналы в то же время стали писать, что причиной взрывов, которые слышали жители приграничной территории рф с Украиной могут быть удары по пусковым установкам российских захватчиков.

"Курсор" писал ранее, что бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" Вооруженных сил Украины показали уничтожение российского блиндажа и личного состава оккупантов с помощью минометов и станкового гранатомета Mk 19.

Еще мы писали, что ночью, 30 сентября, над белгородом в российской федерации и его окрестностями были слышны звуки взрывов. Местные власти сообщили о сбитых ракетах.

Напомним, что накануне атаке БПЛА подвергся российский город курск. Тогда удар пришел по электроподстанции, в результате чего часть региона была обесточена.