Этот вопрос обсуждался накануне на совещании.

В россии* за две недели до войны было совещание, на котором обсуждалось, в том числе и то, ждут ли в Украине оккупантов, а потом россияне пришли к выводу, что все-таки да. На этот счет высказался глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"За две недели до начала этих всех событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских воинов" - отметил Буданов.

На следующем совещании россияне пришли к выводу, что все готово и пора начинать. Однако Буданов добавил, что все средства, выделяемые россией на захват Украины, разворовывались. В этом заключалась одна из их оплошностей, по словам главы ГУР, а также в том, что россияне искренне верили, что "Харьков – российский город, и там просто ждут освободителей".

Ранее "Курсор" писал о том, что в украинском ГУР прокомментировали слухи о причастности Украины к ударам по "вагнеровцам" в Судане. Он не был многословен, но предупредил врагов Украины, что их найдут везде.

Также мы сообщали, что что понемногу ВСУ продвигаются и метр за метром отвоевывают ранее оккупированную россиянами территорию. Украинские военные 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделились своим очередным достижением - освобождением Клещиевки.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!