Россияне спускают воду из Каховского водохранилища: оккупанты озвучили причину

Если дамба будет уничтожена, вода из Каховского водохранилища может затопить большую территорию вниз по Днепру, в том числе в Херсоне и соседних районах.

Назначенный россией* «председатель» оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области владимир леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода.

Об этом сообщает ВВС.

По словам леонтьева, это делается, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

«Россия уже третий день спускает воду. … Украинские власти заявили, что армия рф заминировала дамбу и может ее взорвать, чтобы помешать наступлению Вооруженных сил Украины – и обвинить в последствиях Киев. В россии утверждают, что к уничтожению плотины готовятся именно украинские военные. Если дамба будет уничтожена, вода из Каховского водохранилища может затопить большую территорию вниз по Днепру, в том числе в Херсоне и соседних районах», — говорится в материале.

В т оже время, по словам леонтьева, ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя.

«Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. За последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньшим», – сказал леонтьев.

Как сообщал Курсор, российская армия заминировала плотину и агрегаты Каховской ГЭС. В течение последних дней в оккупированном российскими войсками Херсоне происходит эвакуация местных жителей с правого берега Днепра на левый, а также осуществляется отправка людей в оккупированный Крым и другие регионы российской федерации.

Также Курсор информировал о том, что российские оккупанты принуждают жителей Херсона немедленно покинуть город.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!