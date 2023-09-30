Россияне в Крыму пытаются спрятать катера от украинских БПЛА - видео

После очередных взрывов оккупанты на полуострове подняли панику.

Во временно оккупированном Крыму военные *рф перевозят боевые катера типа "Раптор" через сухопутные маршруты из-за опасений атак беспилотниками со стороны украинских военных.

Об этом говорится в заявлении партизанского движения "Атеш".

По их данным, суда были размещены на машинах и транспортировались по трассе "Н06" в направлении Севастополя.

"Во время разведывательного задания агент "Атеш" зафиксировал перебрасывание боевых катеров типа "Раптор"… Очевидно, что рашисты очень испуганы атаками украинских дронов, и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности", - отметили партизаны.

Партизаны отмечают, что такие переброски свидетельствуют о страхе российских оккупантов перед атаками украинских дронов. Они предполагают, что вскоре нет места в Черном море, где российские силы будут считать себя в полной безопасности.

В Крыму уже происходили взрывы, включая серьезные повреждения Крымского моста, построенного оккупационными властями. Кроме того, российские военные корабли также подвергались атакам.

Еще мы писали, что удары по Крымскому мосту усложнили россиянам логистику. ВСУ благодаря своим успешным атакам смогли усложнить логистику путинской армии, а в условиях динамичного развития на поле боя такое замедление не менее критично, чем ее полное разрушение. Когда техника и боеприпасы поступают несвоевременно, то существует вероятность, что поставлять их просто будет уже некому.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!