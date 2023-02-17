Россияне заставляют жителей оккупированных территорий Украины сдавать кровь для армии РФ

Жителей оккупированной части Луганской области вынуждают сдавать кровь на нужды раненых военных армии рф * . Такие факты отмечались и на других оккупированных территориях, где россияне устанавливают свои правила и всячески издеваются над местными жителями.

По словам представителей украинского сопротивления, большинство больниц временно оккупированных территорий области обслуживают исключительно российских солдат. При этом фейковая администрация на оккупированной части Луганской области продолжает перепрофилировать медицинские учреждения на военные госпитали. Все больше больниц стали закрытыми для гражданских и обслуживают только русских солдат.

При этом, чтобы оказывать безопасные услуги российским солдатам, оккупанты свозят на временно оккупированные территории медицинские бригады из рф. Россияне не доверяют никому их местных граждан, даже тем, кто после оккупации перешел на их сторону.

По информации от местных жителей, работников бюджетных «учреждений» заставляют срочно сдавать кровь для нужд армии рф. Это очередное преступление российских войск, а еще — свидетельство огромных потерь и большого количества раненых в рядах оккупантов.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.