Журналист-пропагандист из рф* Андрей Караулов рассказал, что из-за войны в Украине к россиянам стали плохо относиться в странах Европы.

Из-за того, что российская федерация развязала войну на территории Украины, к россиянам значительно ухудшилось отношения по всей Европе. Журналист-пропагандист Андрей Караулов рассказал, что туристам из рф никто не рад.

Об этом сообщает издание «Униан», опубликовав соответствующее видео.

Пропагандист из рф, который поддерживает полномасштабное вторжение своей страны в Украину, с грустью рассказал, что отношение европейцев к россиянам резко изменилось в худшую сторону. Есть случаи, когда при заказе в ресторане кофе или чая, узнав, что посетитель гражданин рф, ему могут плюнуть в напиток.

Журналист крайне недоумевает, почему такое происходит и очень огорчен из-за того, что туристам из россии теперь нельзя полноценно наслаждаться отдыхом в Европе.

Жалобы россиян на «гостеприимство» европейцев быстро распространились в сети, и комментаторы добавили, что гражданам рф стоит быть осторожнее, поскольку плевки в кофе или чай могут быть лишь началом.

«Курсор» писал ранее, что с июля 2022 года консульство Бельгии в россии перестало выдавать краткосрочные визы, в том числе туристические. Визовый центр будет принимать только студенческие, рабочие визы и визы для воссоединения семьи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!