Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

С июля бельгийский визовый центр в россии будет принимать только студенческие, рабочие визы и визы для воссоединения семьи.

Консульство Бельгии в россии* с июля больше не будет выдавать краткосрочные визы, в том числе туристические. Об этом было объявлено в четверг, 30 июня.

Отмечается, что с 1 июля бельгийский визовый центр в рф будет принимать только студенческие, рабочие визы и визы по воссоединению семьи.

До этого греческий визовый центр больше не принимал заявления на получение визы от российских граждан. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не принимают заявления на выдачу виз с 27 июня.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!