Россиянка собирает деньги на тепловизоры для оккупантов, чтобы «не мерзли»

Девушка утверждает, что тепловизоры являются очень дорогостоящими, поэтому любые деньги могут помочь «согреться нашим военным».

В сети опубликовано видео, в котором россиянка объявила сбор средств и просит население жертвовать на тепловизоры для оккупантов. По ее мнению, тепловизоры необходимы российским оккупантам для обогрева.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Труха.

«Я состою в группе, где мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт, нашим военным, собирать на тепловизоры. Они просто мерзнут, и тепловизоры очень дорого стоят — от 50 до 100 тысяч рублей. Любые деньги — 10, 50, 100 рублей — могут помочь согреться нашим военным», — утверждает девушка.

Как известно, тепловизор — это устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета.

Как сообщал Курсор, по информации западных СМИ, сегодня россия крайне истощена, но не полностью побеждена. Президент рф путин не отказался от захвата Украины: он отложил его и пытается обмануть весь мир и убедить в своих миролюбивых намерениях.

Отмечается, что единственное, что может остановить российского лидера, — это сила и оружие.

«Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Защищать украинское небо западными образцами ПВО, спасать жизни украинских женщин и детей, вооружать ВСУ, которые остановят русскую орду, — дело чести и инвестиция в мирное будущее всего цивилизованного мира», — говорится в материале издания infodnes.sk.

Курсор писал ранее, что по словам эксперта, если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных рф, находящихся к западу от реки Днепр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!