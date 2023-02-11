Россиянка в США пыталась убить украинку из-за паспорта

Россиянка Виктория Насырова в 2016 году пыталась убить своего косметолога – украинку Ольгу Цвик. Пол результатам следствия, женщина пыталась ее отравить с помощью сладостей.

Гражданка рф пришла к своему косметологу в Квинсе с коробкой чизкейка. Она съела два кусочка сама, атретий, отравленный, предложила Цвик. Женщину начало тошнить и она прилегла.

Перед тем, как Цвик потеряла сознание, она увидела, что подсудимая ходила по ее комнате, – говорится в заявлении прокурора.

На следующий день подруга украинки нашла ее без сознания. Россиянка переодела ее в кружевное белье, а вокруг разбросала таблетки, создавая впечатление, что женщина пыталась совершить самоубийство.

Когда Цвик вернулась из больницы, она обнаружила, что у нееукрали ее украинский паспорт и разрешение на работу в США, а также драгоценности и около 4000 долларов наличными. В остатках десертаобнаружили феназепам – сильное успокаивающее средство. К слову, таблетки, разбросанные на полу, содержали такой же препарат.

Следует заметить, что на момент совершения преступления обе женщины были достаточно похожи: имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе говорили по-русски.

Отмечается, что живущую в Бруклине гражданку россии Викторию Насырову жюри признало виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание. Однако срок заключения еще определит суд в следующем месяце. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Стоит также отметить, что это уже не первый случай, когда у женщины были проблемы с законом.

«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую российская федерация развязала на территории Украины, отношение к гражданам россии в Европе ухудшилось. Это доказывает случай, произошедший с жительницей москвы, которая направлялась в Германию и воспользовалась услугами Bla bla car.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!