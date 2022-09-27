РосСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины

Российские источники пишут, что самый высокий показатель на данный момент зафиксирован в Запорожской области. Там обработана пятая часть бюллетеней.

Оккупационные «власти» начали подсчет результатов «референдумов» по присоединению захваченных украинских территорий к российской федерации*. Речь идет о так называемых «днр», «лнр», а также Херсонской и Запорожской областей.

Согласно результатам, представленных российскими СМИ, за якобы «присоединение» территорий к россии высказались «за» большинство избирателей.

В Запорожской области обработана почти пятая часть протоколов, но за вхождение региона в состав рф, как заявляют в комиссии, уже «проголосовали» 98,19% жителей. В Херсонской области после подсчета 12% бюллетеней заявили, что свой голос якобы за «присоединение» к россии отдали 97,47% избирателей. Явка в «днр» составила 86,89%, а в «лнр» на 5,71% больше.

Отметим, что ни Украина, ни мировое сообщество не признают результаты «референдумов», которые россия проводит на захваченных территориях.

«Курсор» писал ранее, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что результаты этих псевдореферендумов будут манипулятивными. По ее словам, российские оккупанты установили показатель в пределах 75% за якобы «присоединение» к россии. Такие данные не соответствуют действительности.

Еще мы писали, что большая часть граждан российской федерации считают, что Запорожская и Херсонская области Украины должны стать либо частью россии, либо независимыми государствами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!