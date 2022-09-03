Почти половина россиян хотят присоединения Запорожской и Херсонской областей Украины к россии — соцопрос

Каждый пятый гражданин рф* придерживается мнения, что регионы должны стать независимыми государствами.

Большая часть граждан российской федерации считают, что Запорожская и Херсонская области Украины должны стать либо частью россии, либо независимыми государствами.

Об этом свидетельствуют результаты общероссийского опроса Левада-Центра, проведенного 25-31 августа 2022 года.

Отмечается, что каждый пятый гражданин рф (21%) придерживается мнения, что Херсонская и Запорожская области должны стать независимыми государствами, 14% – что они должны остаться частью Украины. При этом больше других за присоединение регионов к россии выступают люди старше 40 лет.

В то же время более половины опрошенных (54%) одобряют планы проведения «референдумов» на этих территориях, 27% относятся к ним безразлично и только 11% выступают против.

Подавляющее большинство россиян (69%) поддержали бы принятие регионов в состав рф по результатам голосования. Против такой инициативы высказались 20% респондентов.

Как сообщал Курсор, Служба безопасности Украины выяснила, что российская федерация начала готовиться к проведению псевдореферендума, чтобы поскорее присоединить к себе временно оккупированные территории на востоке Украины. Известно, что подготовить «референдум» поручили организации «Большая россия» и для этого кремль собирается завести в оккупированные регионы своих «добровольцев».

По информации СБУ, эти «добровольцы» еще должны будут подготовить обращение якобы от местных жителей, которые просят присоединить их территорию к россии.

Ранее «Курсор» писал про «референдум на дому»: театр абсурда на оккупированных территориях. В Мелитополе российские власти мечтают провести референдум, чтобы оправдать свои захватнические действия хоть каким-то способом. Негативное отношение местных жителей они надеются скрыть «домашним голосованием».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!