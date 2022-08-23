«Руководствуясь геополитической обстановкой»: российский Сбербанк ушел из Казахстана

«Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана».

Российский Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

Об этом сообщается на сайте казахстанского Национального управляющего холдинга «Байтерек».

«Национальный управляющий холдинг Казахстана «Байтерек» покупает дочерний банк российского Сбербанка (ДБ АО «Сбербанк»). Подписанная сделка позволит вернуть банк к полноценной работе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Сбербанк Казахстан», на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

«Принимая решение о приобретении «Сбербанк Казахстан», холдинг «Байтерек» оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана», — добавили в холдинге.

Как сообщал Курсор, в июле главы МИД стран-членов Европейского Союза согласовали очередные ограничения против российской федерации*. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, документ вводит эмбарго на золото и дополнительные ограничения на государственные закупки, а также на прием депозитов.

Сиярто также отметил, что в список санкций ЕС будут добавлены 48 частных лиц, в частности, вице-премьер россии, несколько официальных лиц рф и девять организаций, в том числе Сбербанк.

Также Курсор информировал о том, что в прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!