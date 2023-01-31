Саакашвили стало хуже, его переводят в реанимацию — СМИ

Бывшего президента Грузии Михеила Сакашвили, находящегося в тбилисской клинике «Вивамеди», переводят в реанимацию.

Об этом сообщил представитель грузинской оппозиции Георгий Чаладзе, информирует Эхо Кавказа.

В то же время, по словам директора клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе, Саакашвили «не переводили, он в палате».

«С утра мать бывшего президента Гиули Аласания сообщила, что ночью Михеил Сакашвили опять потерял сознание и у него высокая температура, около 39», — говорится в сообщении.

Как известно, несколько дней назад у Саакашвили был диагностирован коронавирус. В клинике тогда заявили, что необходимости перевода в реанимацию нет и заболевание проходит в легкой форме. Новый тест Саакашвили на коронавирус показал отрицательный результат.

Как сообщал Курсор, в апреле 2022 года у бывшего лидера Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили начались проблемы со здоровьем – у него нарушена артикуляция языка и отказывают ноги. Об этом сообщалиа на тот момент уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она призвала власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь и соблюдать нормы международного права.

Курсор уже сообщал, что Саакашвили после голодовки начал плевать кровью.

Появились видео издевательств над Саакашвили в тюрьме.

Саакашвили заявил об избиении по дороге в тюремную больницу.